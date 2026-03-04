Kean lavora a parte per smaltire l’infortunio: “Sto meglio, cercherò di esserci”.”

TMW riporta notizie dall’allenamento odierno della Fiorentina. Scrive il sito: “Arrivano aggiornamenti dal Viola Park, dove nel pomeriggio è tornata ad allenarsi la Fiorentina in vista della prossima partita di Serie A, domenica prossima contro il Parma. Occhi puntati su Moise Kean e sulle sue condizioni, visto che il centravanti della squadra toscana è reduce da una forte contusione alla tibia che lui e la società hanno intenzione di gestire per non aggravarne le condizioni, tanto che oggi ha lavorato a parte”.

“Assente invece come da previsioni David De Gea, visto che il portiere ha ricevuto una giornata di permesso da parte della Fiorentina per motivazioni di carattere familiare”.

“Lo stesso Kean tra l’altro aveva parlato in prima persona delle sue condizioni fisiche, nelle scorse ore: “Meglio, ci sto lavorando, ho un ottimo staff che mi sta dietro, degli ottimi dottori e cercherò di stare meglio per la prossima gara”.