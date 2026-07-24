Kean: "Gioco per le mie figlie, guardando i miei fratelli ho imparato ad amare il calcio"

Il bomber viola si è confessato ai canali ufficiali

Nel corso della nuova rubrica dei canali ufficiali del club, 100 secondi con…, Moise Kean si è prestato a un’intervista a ritmo serrato. «I primi passi verso il calcio? Li ricordo guardando giocare i miei fratelli più grandi. Oggi scendo in campo per le mie figlie e mi guido con un principio: ‘tocca a te farlo, perché nessun altro lo farà al posto tuo’. Il bomber viola a cui guardo come punto di riferimento? Batistuta», ha raccontato la punta gigliata. Poi ha aggiunto: «Un giovane talento da tenere d'occhio? Pirrò».