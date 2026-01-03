3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean è tornato al Viola Park e si allenerà in gruppo: sarà a disposizione di Vanoli e della Fiorentina

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Kean è tornato al Viola Park e si allenerà in gruppo: sarà a disposizione di Vanoli e della Fiorentina

Redazione

3 Gennaio · 11:20

Aggiornamento: 3 Gennaio 2026 · 11:20

TAG:

ACF FiorentinaKean

Condividi:

di

Buone notizie in casa Fiorentina, pronta a riaccogliere Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, l’attaccante è al Viola Park e sarà a disposizione del mister Paolo Vanoli per l’allenamento di oggi. Un rientro decisamente importante, in vista di un match che i gigliati non possono assolutamente permettersi di sbagliare. Domani, infatti, al Franchi arriva la Cremonese: dopo il passo falso sul campo del Parma, la formazione di Vanoli deve ritrovare immediatamente la vittoria e riprendere il filo con il 5-1 con cui aveva annichilito l’Udinese 7 giorni prima. Lo scrive Tuttomercatoweb

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio