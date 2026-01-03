Kean è tornato al Viola Park e si allenerà in gruppo: sarà a disposizione di Vanoli e della Fiorentina

Buone notizie in casa Fiorentina, pronta a riaccogliere Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, l’attaccante è al Viola Park e sarà a disposizione del mister Paolo Vanoli per l’allenamento di oggi. Un rientro decisamente importante, in vista di un match che i gigliati non possono assolutamente permettersi di sbagliare. Domani, infatti, al Franchi arriva la Cremonese: dopo il passo falso sul campo del Parma, la formazione di Vanoli deve ritrovare immediatamente la vittoria e riprendere il filo con il 5-1 con cui aveva annichilito l’Udinese 7 giorni prima. Lo scrive Tuttomercatoweb