Kean è tornato a Firenze, oggi farà un allenamento differenziato perché non si è allenato a Parigi

Buone notizie in casa Fiorentina in vista della delicatissima semifinale di andata di Conference League contro il Betis Sevilla, infatti è tornato a Firenze Moise Kean. L’attaccante infatti aveva lasciato il ritiro della Fiorentina prima del match con il Cagliari per recarsi a Parigi per motivi familiari.

Oggi il bomber viola ha fatto ritorno a Firenze e questo pomeriggio si allenerà al Viola Park, svolgerà una seduta differenziata per riprendere il ritmo dopo che in questi giorni non si era potuto allenare