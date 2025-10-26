Kean dopo il 2-2: “Solo noi possiamo cambiare la stagione. Dobbiamo essere positivi contro l’Inter”

L’autore del 2-2 tra Fiorentina e Bologna, Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Fiorentina–Bologna, queste sono le sue parole: “A spostare la stagione possiamo essere solo noi, ora proveremo a lavorare per fare meglio. Il rigore non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho cercato di essere positivo. Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo che può fare belle cose. Dobbiamo essere positivi in vista di Milano contro l’Inter”.