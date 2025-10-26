26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean dopo il 2-2: “Solo noi possiamo cambiare la stagione. Dobbiamo essere positivi contro l’Inter”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Kean dopo il 2-2: “Solo noi possiamo cambiare la stagione. Dobbiamo essere positivi contro l’Inter”

Redazione

26 Ottobre · 20:26

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 20:26

TAG:

Kean

Condividi:

di

L’attaccante viola: "Il rigore non pesava, i compagni mi hanno dato fiducia. Firenze merita tanto: restiamo positivi in vista dell’Inter»"

L’autore del 2-2 tra Fiorentina e Bologna, Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Fiorentina–Bologna, queste sono le sue parole: “A spostare la stagione possiamo essere solo noi, ora proveremo a lavorare per fare meglio. Il rigore non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho cercato di essere positivo. Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo che può fare belle cose. Dobbiamo essere positivi in vista di Milano contro l’Inter”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio