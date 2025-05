Kean dalla panchina a Siviglia. Tuttosport incalza: “Scelta di Palladino che ha fatto discutere”

Giovedì al Franchi (a proposito: è già caccia al biglietto, possibile record stagionale di spettatori al netto della capienza ridotta per i lavori) servirà una Fiorentina perfetta, trascinata dai suoi uomini migliori, iniziando naturalmente da Kean che Palladino l’altra sera ha inserito a inizio ripresa. Una scelta che ha fatto arricciare il naso a chi è convinto che con il centravanti in campo da subito (gli è bastato entrare per dare la scossa) il Betis non avrebbe addentato il match in modo così aggressivo: “Moise è stato una settimana via per motivi familiari, mi è parso doveroso preservarlo. Schierare dal 1′ un giocatore senza allenamenti è rischioso. E poi è stata anche una scelta nel rispetto dei compagni” ha spiegato il tecnico, che comunque domani contro la Roma rilancerà dall’inizio Kean, autore di una doppietta nel 5-1 con cui i viola all’andata travolsero i giallorossi, allora guidati da Juric. Lo riporta Tuttosport.