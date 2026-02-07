8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:19

Kean: “C’è da lavorare, troppi punti persi all’ultimo per i gol subiti, ma non possiamo abbatterci”

7 Febbraio · 23:44

L’attaccante viola guarda avanti dopo il pareggio: troppi punti buttati all’ultimo, ma la squadra deve reagire

Moise Kean, al termine della sfida contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa, queste sono le sue parole: “Sto meglio. Cerco di star meglio ogni giorno e provo a dare il mio contributo alla squadra ogni weekend. Di sicuro c’è da lavorare tanto. Sono troppi i gol presi all’ultimo che ci avrebbero permesso di uscire da quella classifica. Non ci possiamo abbattere, dobbiamo uscirne: se ci abbattiamo ora è la fine”.

Sulla maturazione della squadra: “Bisogna dare di più. I gol presi all’ultimo ci dicono che dobbiamo lavorare: non possiamo perdere punti così. Sono molto ottimista perché so che possiamo fare bene e uscire da sotto”.

Sulle parole di Paratici: “Il direttore mi ha sempre incoraggiato, mi ha fatto crescere tantissimo: lui è un ottimo direttore e sono certo che darà un grande contributo a Firenze. Ci ho parlato in questi giorni. Ma ora c’è da vincere”.

Un messaggio per i tifosi: “Abbiamo bisogno di tutti, questo mi sento di dire. Solo insieme possiamo uscirne”.

Sul finale: “Dobbiamo stare più attenti. Dovevamo marcare meglio, è questo che ci danneggia”.

