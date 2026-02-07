Kean: “Bisogna essere un po’ più attenti, difendere meglio sui palloni finali, di sicuro non ci abbatteremo”

Al termine della partita contro il Torino, Moise Kean è intervenuto ai microfoni di DAZN, queste sono le sue parole: “Sto bene, speriamo di star meglio d’ora in avanti. Bisogna essere sempre positivi, come siamo tutti. Ci siamo ritrovati in questa situazione, oggi c’è andata un po’ di sfiga alla fine, cercheremo di lavorare su questo. Cosa succede nei minuti finali? Bisogna essere un po’ più attenti, difendere meglio su quei palloni lì, di sicuro non ci abbatteremo. Piangerci sopra è ancora peggio, a nessuno piace stare lì e Firenze merita tanto.

Meglio si può sempre fare, non sono uno che si accontenta facilmente. Ci lavoro ogni week end, devo farmi trovare pronto in ogni occasione, sia per la Fiorentina che per la Nazionale. Paratici? Fabio mi conosce da tanto tempo e di sicuro può fare grandissime cose perché è un ottimo dirigente, può portare contributo grandissimo alla Fiorentina. Bisogna lavorare tutti i giorni per migliorare i risultati. Ha speso belle parole per me, mi ha sempre aiutato e fatto crescere”.