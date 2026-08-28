Kean al Como? Nazione: "Fumata bianca oggi. Ieri si è regolarmente allenato al Viola Park"

Operazione da 40 milioni bonus compresi, di cui 1 facilmente raggiungibile

Moise Kean è ormai ai saluti con la Fiorentina. La trattativa con il Como ha preso la direzione definitiva nella giornata di ieri, quando nel primo pomeriggio le parti hanno compiuto un deciso passo avanti verso l’intesa finale.

L’attaccante si era allenato regolarmente al Viola Park, arrivando puntuale al centro sportivo, ma era già al corrente del confronto in corso tra i due club. Per ore si è lavorato sui dettagli dell’operazione, dai bonus alla possibile percentuale sulla futura rivendita. Elementi importanti, ma non tali da mettere in discussione l’esito della trattativa.

La formula è quella di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e altri 5 milioni di bonus. Di questi, uno sarebbe facilmente raggiungibile, mentre gli altri quattro dipenderebbero da condizioni più complesse. La stretta di mano definitiva è attesa oggi, poi Kean partirà verso la Lombardia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Como. Lo riporta La Nazione.