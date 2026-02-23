Kean: “Abbiamo lavorato sodo, siamo un grande gruppo e non ci fermiamo qui ”

Moise Kean ha parlato nel post partita contro il Pisa ai microfoni di Dazn, dopo una vittoria che, come sottolineato da Paolo Vanoli, “vale 9 punti”. Il coro e l’abbraccio della curva a fine gara sono...

Moise Kean ha parlato nel post partita contro il Pisa ai microfoni di Dazn, dopo una vittoria che, come sottolineato da Paolo Vanoli, “vale 9 punti”. Il coro e l’abbraccio della curva a fine gara sono l’immagine di un gruppo che vuole lasciarsi alle spalle il momento difficile.

Sul momento della squadra e sulla reazione dopo le difficoltà:

“Abbiamo lavorato sodo e non ci fermiamo qua. Sappiamo che siamo un grande gruppo. Abbiamo avuto un momento difficile, ma piano piano stiamo cercando di uscirne. Dobbiamo metterci la cattiveria che abbiamo messo oggi: così possiamo fare tanto.”

Sulla sua stagione e sull’avvicinarsi della Nazionale:

“È importante dare l’impatto giusto e farsi trovare pronti, anche grazie ai compagni che mi hanno aiutato tantissimo. Come ho detto, bisogna farsi trovare pronti e spero di farlo nel migliore dei modi.”

Sul cambio di look e i tre successi consecutivi in campionato:

“No dai, non mi attacco a queste cose. Però bisogna dire grazie al gruppo: abbiamo lavorato sodo ed è per questo che i risultati arrivano.”