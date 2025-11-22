Kean: “Abbiamo fame, questa settimana ci siamo allenati bene e ora sta a noi dimostrare qualcosa”

Moise Kean, premiato come Man of the Match dopo l’1-1 contro la Juventus, ha commentato così la prestazione della Fiorentina, anche un po’ sfortunata, ai microfoni di DAZN:

“Oggi è andata così, ma l’importante era avere un bel impatto contro una grande squadra. Cercheremo di prendere sia gli aspetti positivi sia quelli negativi per lavorarci sopra e andare avanti.”

Guardando già alla prossima sfida, Kean ha aggiunto:

“Abbiamo fame, questa settimana ci siamo allenati bene e ora sta a noi dimostrare qualcosa. Dobbiamo continuare con l’atteggiamento di oggi e portare a casa tutto ciò che di positivo abbiamo mostrato.”