Kean a Firenze si sta affermando come un attaccante completo: la sua influenza va oltre ai gol

Kean è tra i migliori attaccanti per duelli vinti, dribbling riusciti e tiri in porta

In pochi mesi alla Fiorentina, Moise Kean ha dimostrato un dominio sia fisico che tecnico, come visto nell'ultima partita contro la Roma. Il 24enne si distingue per la facilità con cui vince i duelli e crea gioco, riuscendo a liberarsi del marcatore con movimenti rapidi per favorire i compagni.

La sua influenza va oltre i gol (quattro finora in campionato) e si manifesta in dati che evidenziano la sua presenza: è tra i migliori attaccanti per duelli vinti, dribbling riusciti e tiri in porta. A Firenze, Kean si sta affermando come un attaccante completo, più maturo e incisivo rispetto alle sue esperienze precedenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/