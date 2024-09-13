Kayode vale 25 milioni di euro: è l'italiano di maggior valore che non ha mai giocato in Nazionale

Con la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali arrivata alla conclusione, il portale Transfermarkt.it ha stilato la lista dei dieci calciatori italiani più preziosi mai convocati in nazio...

Con la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali arrivata alla conclusione, il portale Transfermarkt.it ha stilato la lista dei dieci calciatori italiani più preziosi mai convocati in nazionale. Tra questi il primato spetta a Michael Kayode. L'esterno destro della Fiorentina a 20 anni, raduni a parte, non è mai stato convocato con la selezione azzurra ed ha un valore di 25 milioni. Secondo posto per Ruggeri dell'Atalanta, valutato 20 milioni, e terzo gradino del podio per Di Gregorio, Rovella e Bove, neo acquisto della Fiorentina, valutati 18 milioni di Euro. In ottava posizione, insieme a Camarda e Prati, c'è anche l'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Casadei, valutato 10 milioni.

PER VALENTINI LA FIORENTINA MANDERÀ UN PREPARATORE IN ARGENTINA PER FARLO ARRIVARE IN FORMA A GENNAIO

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