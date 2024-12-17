Kayode: "Grandissima emozione vincere il Golden Boy. Mi spronerà a lavorare e dare ancora di più"

Michael Kayode è il Best Italian Golden Boy. Dopo la premiazione avvenuta ieri sera, il terzino della Fiorentina ha commentato sul proprio profilo Instagram la vittoria del premio: “È una grandissima...

Michael Kayode è il Best Italian Golden Boy. Dopo la premiazione avvenuta ieri sera, il terzino della Fiorentina ha commentato sul proprio profilo Instagram la vittoria del premio: “È una grandissima emozione vincere il Best Italian Golden Boy 2024. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine per raggiungere questo grande obbiettivo. Questo mi spronerà a lavorare e dare ancora di più".

BIASIN: “ORA NON SI PUÒ NEMMENO ESULTARE, MICA L’HA FATTO IN FACCIA O HA MANDATO AFFANCULO QUALCUNO”

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