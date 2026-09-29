Kayode brilla, l'agente Vigorelli: "Felici del suo percorso, lo vedo in Premier per tanti anni"

L'agente dell'ex Fiorentina ha raccontato il percorso di crescita del classe 2004 dopo il brillante esordio in Nazionale

Dopo un esordio da urlo, Michael Kayode si gode il momento che aveva tanto sognato. La brillante prestazione dell'ex Fiorentina è stata impreziosita ulteriormente dal primo gol in maglia azzurra, nel successo per 1-4 contro la Turchia di Vincenzo Montella. L'agente Claudio Vigorelli, intervistato da Tuttomercatoweb, si è espresso sul percorso che lo ha portato in Nazionale:

"Siamo felicissimi del percorso che questo ragazzo ha fatto in questo anno e mezzo tra la Premier League e ora la Nazionale". La Premier League lo vede già brillare dopo il passaggio dalla Serie A, con la maglia della Fiorentina, al Brentford: “È il campionato più importante del mondo, seguitissimo: si fa un calcio di grande spessore e di grande livello”.



Con ancora ampi margini di crescita, Kayode sembra avere davanti a sé un percorso importante anche in Nazionale. L'agente Vigorelli, interpellato sulla possibilità che il classe 2004 possa ancora limare alcuni aspetti e migliorarsi, ha risposto così: “Sono convinto di sì. Poi è un ragazzo fantastico, un professionista serissimo: il suo percorso di crescita non è ancora concluso”. Dopo l'esordio in Serie A con la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la successiva e più limitata esperienza con Raffaele Palladino, Kayode ha colto l'opportunità di misurarsi all'estero: “L’approdo in Premier League - ha aggiunto l'agente - l’ha fatto crescere ulteriormente rispetto al percorso che stava facendo in Italia". Un'esperienza che, secondo Vigorelli, può accompagnarlo ancora a lungo: la Premier, infatti, può immaginarlo "per tanti anni".