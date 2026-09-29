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Kayode brilla, l'agente Vigorelli: "Felici del suo percorso, lo vedo in Premier per tanti anni"

L'agente dell'ex Fiorentina ha raccontato il percorso di crescita del classe 2004 dopo il brillante esordio in Nazionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 11:57
Kayode brilla, l'agente Vigorelli: "Felici del suo percorso, lo vedo in Premier per tanti anni" -
Michael Kayode
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Dopo un esordio da urlo, Michael Kayode si gode il momento che aveva tanto sognato. La brillante prestazione dell'ex Fiorentina è stata impreziosita ulteriormente dal primo gol in maglia azzurra, nel successo per 1-4 contro la Turchia di Vincenzo Montella. L'agente Claudio Vigorelli, intervistato da Tuttomercatoweb, si è espresso sul percorso che lo ha portato in Nazionale:

"Siamo felicissimi del percorso che questo ragazzo ha fatto in questo anno e mezzo tra la Premier League e ora la Nazionale". La Premier League lo vede già brillare dopo il passaggio dalla Serie A, con la maglia della Fiorentina, al Brentford: “È il campionato più importante del mondo, seguitissimo: si fa un calcio di grande spessore e di grande livello”.

Con ancora ampi margini di crescita, Kayode sembra avere davanti a sé un percorso importante anche in Nazionale. L'agente Vigorelli, interpellato sulla possibilità che il classe 2004 possa ancora limare alcuni aspetti e migliorarsi, ha risposto così: “Sono convinto di sì. Poi è un ragazzo fantastico, un professionista serissimo: il suo percorso di crescita non è ancora concluso”. Dopo l'esordio in Serie A con la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la successiva e più limitata esperienza con Raffaele Palladino, Kayode ha colto l'opportunità di misurarsi all'estero: “L’approdo in Premier League - ha aggiunto l'agente - l’ha fatto crescere ulteriormente rispetto al percorso che stava facendo in Italia". Un'esperienza che, secondo Vigorelli, può accompagnarlo ancora a lungo: la Premier, infatti, può immaginarlo "per tanti anni".

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