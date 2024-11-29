Kayode: “Assist del 3-1? Cerco di essere sempre pronto. Golden Boy? Gioia immensa”

Quella che stiamo vedendo è una grandissima Fiorentina che in pochi si aspettavano

Michael Kayode, terzino della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Una vittoria che abbiamo voluto assolutamente. Era importante per la qualificazione. Prima arriva meglio è. Assist del 3-1? Cerco sempre di essere pronto e con la testa dentro la partita che giochi tre, quattro, cinque, ma anche trenta minuti. Il calcio è questione di attimi non si sa mai cosa succede.

Miglior Golden Boy italiano? Non sapevo neanche io di averlo vinto. Un percorso bellissimo che ho iniziato l'anno scorso. Voglio continuare a crescere. Per me è una gioia immensa. Quella che stiamo vedendo è una grandissima Fiorentina che in pochi si aspettavano. Siamo un gruppo unito e fantastico che ha sempre lavorato anche quando le cose non sono andate bene. Con l'Inter sarà una partita meravigliosa, non vediamo l'ora di giocarla”.

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