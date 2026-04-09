Sentite cosa dice Karlstrom: “Con Zaniolo in campo con la Bosnia l’Italia era al Mondiale”

Il centrocampista dell’Udinese Karlstrom ha parlato alla Gazzetta dello Sport della qualificazione della sua Svezia e dell’Italia: “La Svezia ha degli ottimi giocatori come Gyokeres e Isak, secondo il mio punto di vista Davis è al livello di Gyokeres.

Mi dispiace molto per l’Italia ma se fosse stato convocato Zaniolo sono sicuro che sarebbero andati al Mondiale. Contro la Bosnia serviva uno come lui”