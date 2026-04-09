Sentite cosa dice Karlstrom: “Con Zaniolo in campo con la Bosnia l’Italia era al Mondiale”

Il centrocampista dell’Udinese Karlstrom ha parlato alla Gazzetta dello Sport della qualificazione della sua Svezia e dell’Italia: “La Svezia ha degli ottimi giocatori come Gyokeres e Isak, secondo il mio punto di vista Davis è al livello di Gyokeres.
Mi dispiace molto per l’Italia ma se fosse stato convocato Zaniolo sono sicuro che sarebbero andati al Mondiale. Contro la Bosnia serviva uno come lui”
Il centrocampista dell’Udinese Karlstrom ha parlato alla Gazzetta dello Sport della qualificazione della sua Svezia e dell’Italia: “La Svezia ha degli ottimi giocatori come Gyokeres e Isak, secondo il mio punto di vista Davis è al livello di Gyokeres.