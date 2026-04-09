9 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sentite cosa dice Karlstrom: “Con Zaniolo in campo con la Bosnia l’Italia era al Mondiale”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Sentite cosa dice Karlstrom: “Con Zaniolo in campo con la Bosnia l’Italia era al Mondiale”

Redazione

9 Aprile · 16:32

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 17:07

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#Fiorentinaitalia nazionaleKarlstrom

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Il centrocampista dell’Udinese Karlstrom ha parlato alla Gazzetta dello Sport della qualificazione della sua Svezia e dell’Italia: “La Svezia ha degli ottimi giocatori come Gyokeres e Isak, secondo il mio punto di vista Davis è al livello di Gyokeres.
Mi dispiace molto per l’Italia ma se fosse stato convocato Zaniolo sono sicuro che sarebbero andati al Mondiale. Contro la Bosnia serviva uno come lui”

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