Labaro Viola

Kalinic si infortuna contro la Samp. Frattura alla testa del perone. I tempi di recupero..

Non si ferma la girandola di infortuni nello spogliatoio della Roma. A Genova è stata la volta di  Nikola Kalinic fare i conti con la sfortuna: il croato è stato costretto ad abbandonare il campo alla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 14:41
Kalinic si infortuna contro la Samp. Frattura alla testa del perone. I tempi di recupero.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Serie A
Condividi

Non si ferma la girandola di infortuni nello spogliatoio della Roma. A Genova è stata la volta di  Nikola Kalinic fare i conti con la sfortuna: il croato è stato costretto ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo della gara contro la Sampdoria, l'ex bomber viola si è procurato la  frattura della testa del perone. Il giocatore ha già iniziato il piano di recupero, il quale non prevede interventi chirurgici e dovrebbe rimanere fuori per un mese e mezzo.

Corrieredellosport.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok