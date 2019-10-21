Kalinic si infortuna contro la Samp. Frattura alla testa del perone. I tempi di recupero..

Non si ferma la girandola di infortuni nello spogliatoio della Roma. A Genova è stata la volta di Nikola Kalinic fare i conti con la sfortuna: il croato è stato costretto ad abbandonare il campo alla...

Non si ferma la girandola di infortuni nello spogliatoio della Roma. A Genova è stata la volta di Nikola Kalinic fare i conti con la sfortuna: il croato è stato costretto ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo della gara contro la Sampdoria, l'ex bomber viola si è procurato la frattura della testa del perone. Il giocatore ha già iniziato il piano di recupero, il quale non prevede interventi chirurgici e dovrebbe rimanere fuori per un mese e mezzo.

Corrieredellosport.it