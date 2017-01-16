Kalinic salta il Chievo, ecco tutta la situazione disciplinare in casa viola
Tutta la situazione disciplinare della Fiorentina...
A cura di Gabriele Caldieron
16 gennaio 2017 16:51
Differentemente dalle distinte ufficiali consegnate ieri in tribuna stampa, Nikola Kalinic ammonito nei minuti ufficiali salterà il Chievo Verona. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 8
KALINIC: 5 (squalificato)
SALCEDO, BADELJ: 5 (già scontata la squalifica)
ASTORI: 4 (diffidato)
VECINO, SANCHEZ, MILIC, BERNARDESCHI: 3
GONZALO, BORJA VALERO, OLIVERA: 2
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 49
Gabriele Caldieron