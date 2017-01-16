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Kalinic salta il Chievo, ecco tutta la situazione disciplinare in casa viola

Tutta la situazione disciplinare della Fiorentina...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
16 gennaio 2017 16:51
Kalinic salta il Chievo, ecco tutta la situazione disciplinare in casa viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Differentemente dalle distinte ufficiali consegnate ieri in tribuna stampa, Nikola Kalinic ammonito nei minuti ufficiali salterà il Chievo Verona. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 8

KALINIC: 5 (squalificato)

SALCEDO, BADELJ: 5 (già scontata la squalifica)

ASTORI: 4 (diffidato)

VECINO, SANCHEZ, MILIC, BERNARDESCHI: 3

GONZALO, BORJA VALERO, OLIVERA: 2

DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1

Totale: 49

Gabriele Caldieron

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