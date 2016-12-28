Kalinic, Radio Blu aggiorna: l'offerta arriverà entro pochi giorni, ma il calciatore punta i piedi...

La super offerta è pronta per essere spedita, ma al momento non sarebbe arrivata sul tavolo della Fiorentina. Stanno uscendo nuovi particolari della vicenda che, dalla Cina, tira in ballo Nikola Kalin...

La super offerta è pronta per essere spedita, ma al momento non sarebbe arrivata sul tavolo della Fiorentina. Stanno uscendo nuovi particolari della vicenda che, dalla Cina, tira in ballo Nikola Kalinic. Secondo quanto riporta Radio Blu, infatti, al momento l’unica mossa da parte del Tianjin Quanjian sarebbe stata un sondaggio esplorativo fatto da un intermediario di mercato internazionale verso il giocatore ed il suo entourage. Ed è qui che si sarebbe fermata, dal momento che attualmente Kalinic non sembra essere allettato dalla prospettiva di abbandonare il calcio che conta, seppur in cambio di tantissimi soldi. Alla Fiorentina, però, non sarebbe stata ancora recapitata nessuna offerta ufficiale, cosa che potrebbe accadere nei prossimi giorni.