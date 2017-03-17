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"Kalinic può volare in Premier": questa la cifra della cessione secondo Il Corriere dello Sport-Stadio...

Il Corriere dello Sport – Stadio in edicola questa mattina parla del futuro di Nikola Kalinic, che sembra destinato a lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sono molti club, sicuramente dall’Inghilterra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2017 11:52
"Kalinic può volare in Premier": questa la cifra della cessione secondo Il Corriere dello Sport-Stadio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Il Corriere dello Sport – Stadio in edicola questa mattina parla del futuro di Nikola Kalinic, che sembra destinato a lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sono molti club, sicuramente dall’Inghilterra e forse anche il Tianjin potrebbe riprovare a convincerlo. Nikola va verso i trent’anni e quest’anno tra Europa League e Serie A ha realizzato 18 gol. Un bel bottino che gli potrebbe valere un biglietto per la Premier. Dalla sua cessione, ipotizza il quotidiano, ai viola potrebbero arrivare circa 30 milioni.

La notizia sta spopolando sui social, dal momento che la cifra di  cui si parla è ben al di sotto di quello che ha chiesto la Fiorentina questa estate.

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