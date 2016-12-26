Ma Kalinic pensa solo Viola: il messaggio d'amore su Instagram

Mentre incalzano le voci su una sua possibile partenza per la Cina, Nikola Kalinic posta su instagram una foto che tranquillizza parzialmente i tifosi viola. E' la sua colazione, con un cappuccino sul...

Mentre incalzano le voci su una sua possibile partenza per la Cina, Nikola Kalinic posta su instagram una foto che tranquillizza parzialmente i tifosi viola. E' la sua colazione, con un cappuccino sulla cui schiuma spunta la scritta "Viola" insieme ad un cuore. Un gesto che vale più di mille parole e che viene accolto con gratitudine dai supporters, che commentano con "Resta con noi, ti amiamo, grande Nikola". Il giocatore si trova attualmente in vacanza a Trpanj e certamente è stato scosso dall'offerta milionaria provenuta dalla Cina.