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Ma Kalinic pensa solo Viola: il messaggio d'amore su Instagram

Mentre incalzano le voci su una sua possibile partenza per la Cina, Nikola Kalinic posta su instagram una foto che tranquillizza parzialmente i tifosi viola. E' la sua colazione, con un cappuccino sul...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
26 dicembre 2016 16:09
Ma Kalinic pensa solo Viola: il messaggio d'amore su Instagram -
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Mentre incalzano le voci su una sua possibile partenza per la Cina, Nikola Kalinic posta su instagram una foto che tranquillizza parzialmente i tifosi viola. E' la sua colazione, con un cappuccino sulla cui schiuma spunta la scritta "Viola" insieme ad un cuore. Un gesto che vale più di mille parole e che viene accolto con gratitudine dai supporters, che commentano con "Resta con noi, ti amiamo, grande Nikola". Il giocatore si trova attualmente in vacanza a Trpanj e certamente è stato scosso dall'offerta milionaria provenuta dalla Cina.

 

 

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