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Kalinic lascia il posto a Baba, Tello a destra. Sopresa a centrocampo?

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Kalinic lascia il posto a Baba, Tello a destra. Sopresa a centrocampo?

Redazione

19 Ottobre · 11:07

Aggiornamento: 19 Ottobre 2016 · 11:40

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Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta Dello Sport, nella partita di domani contro lo Slovan Liberec ci saranno alcuni cambi rispetto a domenica contro l’Atalanta. La crisi del gol di Kalinic potrebbe portare a un cambio per dar spazio al capocannoniere viola Babacar (reduce tra l’altro di una doppietta contro il Qarabag) per far si che il croato sia pronto e riposato in vista della gara di domenica contro il Cagliari.

Stesso ragionamente per Bernardeschi che dovrebbe lasciare spazione a Tello sulla corsia di destra.

Si prevede un mini turnover anche a centrocampo con Sanchez che dovrebbe lasciare il posto a un motivatissimo Vecino. In porta ci sarà nuovamente Tatarusanu mentre Chiesa e Cristoforo scalpitano per un posto da titolare.

Potrebbero essere Cristoforo e Chiesa le alternative a centrocampo?
Potrebbero essere Cristoforo e Chiesa le alternative a centrocampo?

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