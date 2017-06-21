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Per Kalinic la Fiorentina chiede 30 milioni cash, nessuna ipotesi di prestito con obbligo di riscatto

La richiesta della Fiorentina è chiara, non si accettano rate o pagamenti dilazionati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 14:47
Per Kalinic la Fiorentina chiede 30 milioni cash, nessuna ipotesi di prestito con obbligo di riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Milan non molla per Nikola Kalinic, anche se resta distanza con la Fiorentina. In particolare, il club viola chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il nazionale croato. Una somma da versare cash, senza rate e pagamenti dilazionati. Da escludere anche il prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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