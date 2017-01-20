Kalinic: "Ho detto no alla Cina, resto alla Fiorentina"

Questa è la mia decisione, solo la mia. Voglio giocare in Italia". Queste le parole di Kalinic alla stampa croata

Secondo quanto riportato da Eurosport pare che Nikola Kalinic, attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano croato Sportske Novosti, abbia scritto la parola fine sull'intrigo di mercato che ormai lo vede protagonista da oltre un mese.

"Resto alla Fiorentina. Questa è la mia decisione. Solo la mia. Voglio giocare in Italia, nel club dove milito da due anni e dove mi trovo molto bene. Sono grato all'allenatore e ai compagni di squadra, voglio continuare con loro".

Fonte: Eurosport