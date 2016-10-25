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Kalinic capocannoniere: ci scommette soltanto un ex viola

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Kalinic capocannoniere: ci scommette soltanto un ex viola

Redazione

25 Ottobre · 13:06

Aggiornamento: 25 Ottobre 2016 · 13:06

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Il Corriere dello Sport ha proposto un triplice sondaggio ai lettori: devono votare la squadra vincitrice del campionato, le due principali antagoniste ed il capocannoniere della serie A. La Fiorentina non rientra nelle prime due categorie ma, per quanto riguarda la terza, c’è chi ritiene che il re dei bomber possa essere Nikola Kalinic: è quanto afferma l’ex portiere viola Giuseppe Taglialatela, il quale si dice convinto che a fine campionato sarà proprio la punta croata a portarsi a casa il titolo di miglior marcatore stagionale, con buona pace dei vari Higuain, Dybala, Bacca e di tutti gli altri forti concorrenti.

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