Kalinic: "Avuto seri problemi familiari, venerdi devo tornare in Croazia. Dopo saró a disposizione di Pioli.."

Direttamente dal ritiro si fa sentire Kalinic, arrivato a Moena nella serata di ieri: "Sono stato rapinato e ho avuto problemi seri.." .

Nikola Kalinic, dal ritiro della Fiorentina a Moena, si è soffermato sulle recenti questioni che lo hanno visto, suo malgrado coinvolto. Il calciatore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Violachannel.tv.Nikola, sono stati giorni complicati per te. Puoi raccontarci cos’è successo?

«Ho avuto alcuni seri problemi familiari – racconta al sito ufficiale – che si sono accavallati ad una rapina che abbiamo subito. Adesso la situazione è più tranquilla ed è per questo che sono tornato»

Quali sono i tuoi programmi?

«Mi dispiace dover lasciare di nuovo il ritiro – spiega Kalinic – ma venerdì dovrò tornare per risolvere definitivamente questi problemi. Alla ripresa degli allenamenti tornerò a disposizione del mister. Ringrazio la Fiorentina per avermi concesso questa possibilità»

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni sul tuo futuro, cosa puoi dirci in merito?

«Ho detto quello che era il mio pensiero e il mio desiderio, ma io ho un contratto che mi lega alla Fiorentina e sono un professionista. Per questa ragione dovrà essere la società a decidere qual è la soluzione migliore per tutti»