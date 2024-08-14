Julio Sergio: "Per De Gea è stato semplice scegliere Firenze,non sarà l'unico top che lo farà"

L'ex portiere della Roma ha commentato la scelta dello spagnolo di ripartire dalla Fiorentina per iniziare una nuova avventura

Ai Microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere della Roma Julio Sergio che ha parlato dell'arrivo di De Gea in viola: "De Gea ha una storia importante alle spalle, non mi sorprende abbia scelto Firenze nonostante venisse da esperienze blasonate all'estero. Non credo sia l'unico giocatore di alto livello che sceglie questa piazza, si sta bene a Firenze: la città è meravigliosa e il Viola Park è stupendo, mi ha impressionato, anche questo influisce nella decisione di un giocatore. Per me De Gea ha fatto la scelta migliore, la Fiorentina continuerà a crescere e arriverà presto a lottare per vincere. Secondo me per una squadra ambiziosa come la Fiorentina, due portieri forti sono necessari, si alterneranno e faranno benissimo".

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