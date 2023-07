Jovic: “Mi sento in colpa per la sconfitta contro la Stella Rossa. Abbiamo dato una brutta impressione”

L’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ha parlato al portale serbo Srbija Danas al termine della sconfitta in amichevole dei viola per 5-0 contro la Stella Rossa. Queste le sue parole: “La sensazione di essere tornato al Marakana è meravigliosa, ma mi dispiace molto e mi sento in colpa per la sconfitta e per aver dato questa brutta impressione, come Fiorentina. Se lasciamo che la Stella Rossa ci distrugga nei primi 25 minuti, lo diciamo. Loro sono una squadra moderna e giovane, lo dimostra come hanno finito la partita. I ragazzi hanno un brillante futuro e auguro loro buona fortuna in Champions League. Sarò un loro fedele tifoso e spero di tornare un giorno al “Marakana”. Se avrò l’occasione verrò a vedere una partita”.

