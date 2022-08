Jovic imbuca ma Saponara e Ikoné sprecano. Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Qatar

Finisce 0-0 la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Qatar. La formazione di Italiano tiene il pallino del gioco in mano, ma senza riuscire a sfondare il muro sorretto dalla Nazionale qatariota. Due le occasioni limpide per i viola: la prima al 10′ con Saponara che, dopo uno scambio con Jovic, non riesce a superare il portiere. L’altra al con Ikoné

che, anche lui imbucato da Jovic, non riesce a depositare in rete il pallone. Da segnalare l’infortunio di Duncan uscito al ’35 minuto per far posto a Zurkowski.