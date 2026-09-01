Jovetic riaccende Firenze: “La Fiorentina ha investito tanto e bene, deve tornare dove merita”

L’ex attaccante viola torna a parlare del club viola in vista della partita delle leggende e guarda con fiducia al futuro

Stevan Jovetic torna a Firenze, la "sua città calcistica", e alla vigilia della partita delle leggende viola ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Fiorentina e del suo passato in maglia viola.

Un legame, quello tra Jovetic e Firenze, rimasto intatto nel tempo. L’ex attaccante ricorda con grande affetto i cinque anni trascorsi alla Fiorentina: “Abbiamo vissuto cinque anni bellissimi a Firenze, avevamo una società forte e giocatori fortissimi. Il nostro ciclo è stato molto bello, abbiamo giocato due volte la Champions e vinto grandi partite contro le big. È stato un percorso emozionante”.

Tra i ricordi più belli c’è naturalmente la doppietta contro il Liverpool: “La partita che porto maggiormente nel cuore è stata quella della doppietta col Liverpool. Ovviamente, cito anche la gara contro lo Sporting CP che ha dato il la a tutto il resto”.

Jovetic ha poi analizzato la difficile partenza della Fiorentina, invitando l’ambiente viola ad avere pazienza e fiducia nel lavoro della società e dell’allenatore: “La Fiorentina non è partita bene, ma ha un grande allenatore e gli serve solo tempo. Si è investito tanto e, secondo me, pure bene. Spero che la Fiorentina torni dove merita”.

Il ritorno di Jovetic nella sua Firenze assume così un significato particolare: un campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente viola torna a parlare della sua Fiorentina con affetto, ma anche con la speranza di rivederla presto protagonista.