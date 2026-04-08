8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:32

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José Altafini: “Kean è cresciuto tanto, ha delle potenzialità interessanti. Lo vedrei bene al Milan”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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José Altafini: “Kean è cresciuto tanto, ha delle potenzialità interessanti. Lo vedrei bene al Milan”

Redazione

8 Aprile · 09:48

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 09:48

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José Altafini, ex attaccante di Milan e Napoli, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport soffermandosi anche sull’attualità rossonera. Tra i temi affrontati, spazio a Moise Kean, attaccante della Fiorentina recentemente accostato al Milan in chiave mercato.

Alla domanda su chi sceglierebbe come numero 9, Altafini ha risposto senza esitazioni:
“Kean mi piace. Non è certo colpa sua se l’Italia non si è qualificata ai Mondiali. Tra Nazionale e Fiorentina ha realizzato diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo considero un centravanti valido, con potenzialità interessanti: per questo credo che potrebbe fare bene anche in maglia rossonera.”

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