José Altafini: “Kean è cresciuto tanto, ha delle potenzialità interessanti. Lo vedrei bene al Milan”

José Altafini, ex attaccante di Milan e Napoli, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport soffermandosi anche sull’attualità rossonera. Tra i temi affrontati, spazio a Moise Kean, attaccante della Fiorentina recentemente accostato al Milan in chiave mercato.

Alla domanda su chi sceglierebbe come numero 9, Altafini ha risposto senza esitazioni:

“Kean mi piace. Non è certo colpa sua se l’Italia non si è qualificata ai Mondiali. Tra Nazionale e Fiorentina ha realizzato diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo considero un centravanti valido, con potenzialità interessanti: per questo credo che potrebbe fare bene anche in maglia rossonera.”