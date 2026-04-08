Johnson: “Mi piacerebbe segnare domani. De Gea? È un ottimo portiere con grande esperienza”

Brennan Johnson ha parlato in conferenza della partita di coppa di domani: “Sono dispiaciuto per l’esclusione del Galles, non è successo e il modo in cui è successo è stata una delusione. Ho ricevuto molti messaggi da compagni e da staff di sostegno e tornare qui è stata una boccata d’aria fresca.

mi piacerebbe segnare domani, ma in questo momento serve dare il massimo perchè saranno tutte partite fondamentali. La Fiorentina è una squadra ottima, molto organizzata in campo. Conosco bene Solomon, ha avuto qualche problema d’infortuni, ma conosco bene anche il ds Paratici. Difensivamente sono molto solidi e sanno impostare il contropiede. Non ci possiamo attendere una gara facile. In campionato stanno facendo bene, sarà una gara complessa. E’ chiaro che chi gioca in Premier League ha sempre una certa pressione, ma questo può darti esperienza per vincere le partite. Comunque essere considerati dei potenziali candidati al successo ci dà soprattutto fiducia.

De Gea è un grande portiere, ha grande esperienza ed è certamente uno dei punti forza principali della Fiorentina”.