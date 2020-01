Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato all’allenamento aperto all’Artemio Franchi, queste le sue parole: “Iachini lavora in maniera più intensa della precedente stagione, ci sono allenamenti più lunghi. Mercato? Stiamo valutando tutte le opportunità, con calma. Commisso arriverà domenica sera e sarà presente a Bologna, al seguito della squadra che giocherà al Dall’Ara. Nessuno è vicino, ora non ha senso parlare di nomi: ogni giorno e ogni ora esce fuori un’opportunità che noi dobbiamo valutare. Iachini è diverso da Montella nell’intensità e nella durata del lavoro. Pedro non è stato utilizzato molto ma ha fatto vedere di essere molto valido.”