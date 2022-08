Joaquin rivela: “Montella mi disse di andare via. Poi entrai con il Verona da protagonista e non mi tolse più”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex calciatore viola Joaquin è tornato a parlare dei suoi anni a Firenze, rivelando un retroscena durante l’era Montella: “L’anno a Firenze partì male. Montella mi disse di cercami un’altra squadra! Io gli risposi male. A una settimana dall’inizio del campionato penso: ‘Ora dove vado?’. Avevo già iscritto le bambine a scuola, cambiato casa. Non sapevo cosa fare e gliel’ho detto. Lui mi dice che gli dispiace, ma non aveva idea della notizia che mi aveva dato. Io mi sono detto: “Resto e sopporto la situazione”. All’inizio mi allenavo da solo. Poi ho chiuso la stagione da protagonista. Col Verona ad esempio, parto in panchina. Entro, e da lì cambiò tutto. Non mi tolse più. Guarda com’è strano il calcio”.