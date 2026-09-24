Jimenez si prende la Fiorentina: primo gol in Serie A e lavoro al Viola Park per prendersi il futuro

La sua duttilità nelle corsie esterne è una risorsa preziosa per la Fiorentina

Alex Jimenez si sblocca in Serie A con la maglia della Fiorentina. Dopo 34 presenze senza reti registrate con il Milan, il terzino spagnolo ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato italiano alla quinta apparizione in viola, firmando un prezioso pareggio contro il Napoli guidato da Massimiliano Allegri — tecnico con cui ai tempi dell'esperienza rossonera i rapporti non erano stati dei più semplici.

Arrivato a Firenze in estate dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto, Jimenez ha avuto un awio di stagione frenato da qualche guaio fisico. Con l'arrivo di Paolo Vanoli, tuttavia, il classe 2005 ha trovato maggiore continuità e spazio nell'undici titolare, partendo dal primo minuto sia contro il Venezia sia nel match contro gli azzurri. È stata proprio una sua conclusione, con la decisiva deviazione di Rafa Marin, a trafiggere i campani e a regalarre un’iniezione di fiducia all'esterno ibérico.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Jimenez ha approfittato della sosta per le Nazionali rimanendo a lavorare al Viola Park, con l'obiettivo di affinare la condizione atletica e i meccanismi tattici insieme a Vanoli. La sua spiccata duttilità sulle corsie esterne rappresenta una risorsa preziosa per la Fiorentina; per meritarsi la permanenza a titolo definitivo, però, lo spagnolo dovrà continuare su questi livelli e convincere la società ad investire i 20 milioni di euro fissati per il riscatto.