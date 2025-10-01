Janotka (mister Sigma Olomuc): "Dobbiamo sfruttare il momento di difficoltà della Fiorentina. Colpiremo in ripartenza"

Abbiamo analizzato attentamente la formazione toscana e i suoi moduli. Credo che domani vedremo in campo Dzeko

Alla conferenza prepartita tenutasi nella sala stampa del Franchi, il tecnico del Sigma Olomouc, Tomas Janotka, ha parlato, analizzando la Fiorentina e la sfida di domani sera: “Credo che la Fiorentina sia senza dubbio l’avversario più competitivo che affronteremo in questa competizione. Le semifinali e le finali disputate nella scorsa edizione parlano chiaro. Nonostante ciò, siamo determinati a disputare una prestazione di alto livello“.

"Riguardo al momento di difficoltà viola, vedremo se potremmo trarne qualche vantaggio. È evidente che la Fiorentina, come noi, sta trovando difficoltà a concretizzare. L’esempio della gara contro il Como è significativo: hanno creato tanto, ma sono stati sfortunati. In ogni caso, la qualità dei giocatori e del gioco espresso resta altissima“.

“Sull'eliminazione della squadra in coppa di lega preferisco non tornare, è stato un colpo difficile da digerire. Per quanto riguarda la formazione, Vasulin non sarà dei nostri a causa di un problema muscolare. La sua mancanza si farà sentire, lo abbiamo visto chiaramente anche contro il Bohemians.”

Giocare da outsider, senza pressioni, può rivelarsi un vantaggio? “Personalmente non mi sento affatto leggero, anzi, ho molte responsabilità. Abbiamo analizzato attentamente la formazione toscana e i suoi moduli. Credo che domani vedremo in campo Dzeko, quindi dovremo essere pronti soprattutto nei contrasti aerei. I viola hanno una difesa molto solida, ma proveremo a sfruttare la loro spinta offensiva per colpire in ripartenza. Anche un pareggio, per noi, sarebbe un ottimo risultato. L’obiettivo è restare all’altezza della Fiorentina“.