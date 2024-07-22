James Rodriguez verso la risoluzione con il San Paolo. Fiorentina, cerchi un centrocampista a 0?

Eletto miglior giocatore e assistman della Copa America all'età di 33 anni, James Rodriguez è pronto a lasciare il San Paolo a 0

James Rodriguez è stato eletto come MVP dell’ultima edizione della Copa America, vinta dall'Argentina dei viola Nico Gonzalez e Martinez Quarta proprio contro la sua Colombia. Secondo ESPN Brasil, il centrocampista classe '91 sarebbe a un passo dalla risoluzione consensuale del contratto con il San Paolo, il quale scade il 30 giugno 2025. Si tratterebbe di una vera e propria opportunità di mercato che farebbe comodo a tutti quei club alla ricerca di un centrocampista di qualità, soprattutto dopo essersi esaltato in Nazionale, dove ha collezionato 1 gol e ben 6 assist (miglior assistman del torneo). Rodriguez potrebbe ripartire dall'Europa per rilanciarsi dopo esser finito nel dimenticatoio dopo alcune stagioni difficili, ma all'età di 33 anni sembra abbia raggiunto la forma migliore. L'ex Real Madrid e Bayern Monaco potrebbe essere anche un colpo da sogno per la Fiorentina, che si è svuotata a centrocampo dopo le molteplici partenze (Bonaventura, Arthur, Duncan, Castrovilli). La piazza ha bisogno di ritrovare entusiasmo ed un colpo di questo calibro potrebbe certamente aiutare a superare la negatività. Sognare non costa nulla, d'altronde.

ROMANO: “IL COMO PIOMBA SU ARTHUR, PRIMO CONTATTO CON LA JUVE. SI VALUTANO I COSTI DELL’OPERAZIONE”

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