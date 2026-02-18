Jagiellonia-Fiorentina: domani tra i pali ci sarà Lezzerini. Christensen fuori dalla lista UEFA

Emergenza tra i pali per la Fiorentina in vista della sfida europea contro il Jagiellonia. Nella gara di domani, infatti, non ci sarà David de Gea: il portiere spagnolo è rimasto fuori dall’allenamento odierno a causa di una sub-lussazione del terzo dito della mano sinistra, problema accusato nel corso dell’ultima sfida contro il Como.

L’assenza dell’ex Manchester United apre inevitabilmente il ballottaggio per la porta. Tuttavia, non sarà Oliver Christensen a difendere i pali: il portiere è infatti fuori dalla lista UEFA e non potrà dunque essere schierato nella competizione.

Spazio quindi a Luca Lezzerini, chiamato a una maglia da titolare in una notte europea delicata. Per lui si tratterà della prima presenza stagionale. Cresciuto nel settore giovanile viola, Lezzerini ha vinto una Supercoppa Primavera nel 2011 con la Fiorentina.

Il primo agosto 2025 il ritorno in maglia viola, otto anni dopo, con la firma su un contratto valido fino al 2028.

Ora, una prova importante: difendere la porta della Fiorentina in Europa.