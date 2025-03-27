Italiano uno dei candidati per sostituire Gasperini a Bergamo, difficile però che lasci il Bologna

L'Atalanta è alla ricerca del nuovo allenatore, nel caso, molto probabile, che l'avventura di Gian Piero Gasperini giunga al capolinea al termine di questa stagione. Già nella giornata di ieri si è fa...

L'Atalanta è alla ricerca del nuovo allenatore, nel caso, molto probabile, che l'avventura di Gian Piero Gasperini giunga al capolinea al termine di questa stagione. Già nella giornata di ieri si è fatta largo l'indiscrezione secondo la quale i bergamaschi stiano pensando a Thiago Motta, fresco di esonero alla Juventus a nove giornata dalla fine del campionato, ma il nome dell'ormai ex bianconero non è chiaramente l'unico. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Dea avrebbe messo nella lista dei possibili eredi del Gasp anche Kosta Runjaic, attuale allenatore dell'Udinese.

Il tecnico tedesco, al primo anno in Serie A, ha stupito per il modo in cui ha saputo interpretare subito le esigenze della Serie A e piace molto ai Percassi, che lo vedono perfetto per raccogliere l'eredità pesante del tecnico che ha reso grande l'Atalanta. Oltre a Runjaic ci sono però anche altre possibilità, come quella relativa a Maurizio Sarri, che aspetta una chiamata per rimettersi in gioco dopo la stagione da spettatore.

Oltre all'ex Napoli e Lazio resta poi anche la candidatura di Vincenzo Italiano che però difficilmente lascerà il Bologna, a meno che l’opportunità di disputare o no la Champions League possa fare la differenza. Più indietro nelle gerarchie invece Francesco Farioli, attualmente all'Ajax. Lo riporta Tuttomercatoweb