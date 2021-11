Italiano è costretto a cambiare ancora, tredici volte in tredici giornate. In difesa il tecnico non ha alternative visto che Milenkovic e Quarta sono squalificati, Nastasic infortunato. In mezzo ci saranno Igor e Venuti, che farà il centrale. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, ALVAREZ, PROPOSTA DELLA FIORENTINA A FINE MESE. KOKORIN, NON CI SONO ACQUIRENTI