Italiano si rammarica: ”Regalato il primo tempo per calo mentale, nell’ultima mezz’ora siamo venuti fuori”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano ha così commentato il pareggio casalingo contro il Ferencvaros:

”Non riesco a capire il primo tempo, siamo andati piano e praticamente glielo abbiamo regalato.

Fortunatamente siamo riusciti, anche con un po’ di fortuna, a ribaltarla e potevamo anche vincerla. Bene l’ultima mezz’ora. Il Ferencvaros? E’ subentrato un aspetto psicologico e ci siamo trovati impreparati, ma ci è successo già altre volte.

Nico? Le sta giocando tutte, per noi è un giocatore fondamentale ed anche lui, tra gli altri, è stanco in vista di Napoli. Sono d’accordo sul fatto che in Europa ci sia molta più preparazione sulle palle inattive.

Rosa profonda? I subentrati sono entrati bene, abbiamo molte risorse in questo senso.”

