Italiano si illude ma Inzaghi alla fine fa festa. La difesa della Fiorentina è piena di lacune

L’Inter per consolidare la leadership di squadra campione in carica e pronta a concedere il bis. La Fiorentina per capire se può ambire a tornare al tavolo delle grandi. Italiano si illude ma è Inzaghi alla fine a far festa, la sua squadra soffre poi ribalta il verdetto ed espugna il Franchi. In difesa la squadra di Italiano è piena di lacune e per la quinta gara su cinque viene trafitta. Lo scrive Tuttosport.

