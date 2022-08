Italiano si gode Barak: “Grande acquisto, lui è un giocatore già pronto” e poi sorride su Bajrami…

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli, Vincenzo Italiano ha parlato anche del nuovo acquisto Barak e anche di Bajrami, ad un passo dalla Fiorentina, queste le sue parole:

Barak un grande innesto per esperienza, qualità, fisicità, conosce l’Italia e questo è un grande vantaggio per inserirlo il più presto possibile, è fisicamente pronto, ha fatto un solo allenamento più la rifinitura di oggi, è arrivato perchè ha la stima di tutti, siamo convinti di aver messo in campo qualità. Bajrami? (ride ndr) dico quello che posso, ovvero che è un giocatore forte ma è dell’Empoli…”