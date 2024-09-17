Italiano ricorda Firenze: "In Champions il passato delle due finali perse mi aiuterà"

L'ex tecnico viola ricorda il suo passato in vista del suo debutto europeo contro lo Shakhtar

L'ex tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato l'esordio in Champions del suo Bologna riferendosi anche al suo passato a Firenze con le due finali perse di Conference come insegnamento: "Il passato insegna sempre e quello che ho vissuto a Firenze, mi aiuterà a capire la Champions. Non partiamo battuti con nessuno, ci proveremo con entusiasmo e voglia di fare. Due mesi sono pochi per dare un'impronta, noi stiamo lavorando molto, non siamo perfetti perché ancora facciamo diversi errori però vogliamo goderci questo bellissimo percorso."

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