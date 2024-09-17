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Italiano ricorda Firenze: "In Champions il passato delle due finali perse mi aiuterà"

L'ex tecnico viola ricorda il suo passato in vista del suo debutto europeo contro lo Shakhtar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2024 16:35
Italiano ricorda Firenze: "In Champions il passato delle due finali perse mi aiuterà" -
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L'ex tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato l'esordio in Champions del suo Bologna riferendosi anche al suo passato a Firenze con le due finali perse di Conference come insegnamento: "Il passato insegna sempre e quello che ho vissuto a Firenze, mi aiuterà a capire la Champions. Non partiamo battuti con nessuno, ci proveremo con entusiasmo e voglia di fare. Due mesi sono pochi per dare un'impronta, noi stiamo lavorando molto, non siamo perfetti perché ancora facciamo diversi errori però vogliamo goderci questo bellissimo percorso."

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