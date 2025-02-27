Italiano può giocare un'altra finale, sarebbe la quarta in 3 anni. Per farlo dovrà superare l'Empoli

Vincenzo Italiano ha l'occasione di giocarsi un altra finale in carriera, il suo Bologna infatti è in semifinale di Coppa Italia e dovrà sfidare l'Empoli in una sfida andata e ritorno. Qualora riuscis...

Vincenzo Italiano ha l'occasione di giocarsi un altra finale in carriera, il suo Bologna infatti è in semifinale di Coppa Italia e dovrà sfidare l'Empoli in una sfida andata e ritorno. Qualora riuscisse a superare lo scoglio Empoli, che per lui è una specie di bestia nera, Italiano si ritroverebbe a giocare la sua quarta finale negli ultimi 3 anni, questa volta sedendo sulla panchina del Bologna.

Sarebbe un occasione enorme dunque per l'ex tecnico viola di togliersi di dosso l'etichetta di eterno perdente e di alzare il suo primo trofeo in carriera e di farlo in una piazza come Bologna dove non si vince molto spesso. D'altra parte per i tifosi della Fiorentina sarebbe una beffa atroce vedere Italiano vincere la prima finale con il Bologna dopo averne perse 3 in due anni con lo stesso tecnico in panchina.