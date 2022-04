Italiano parla della partenza di Vlahovic: “Grave se una squadra dipende solo da un giocatore”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus in Coppa Italia, ha parlato anche di qual è stato il segreto della sostituzione di Dusan Vlahovic, partito a gennaio per approdare al club bianconero: “Ci siamo sempre aggrappati alla forza del collettivo e all’identità. Penso che sia grave per una squadra dipendere da un giocatore, altrimenti quando non è in condizione perderesti tutte le partite. Abbiamo perso un grande giocatore ma chi è arrivato si è messo a disposizione e abbiamo colmato quella mancanza. Abbiamo fatto bene ugualmente, ho sempre visto in crescita la squadra e sono contento. La gara di domani non rovinerà niente, i giocatori devono andare in campo a testa alta”. Lo riporta TMW