Italiano: “Non ho mai sentito nessuno. Come ha detto Commisso, a fine stagione parleremo del futuro”

Nel corso della conferenza stampa a Reggio Emilia dopo la vittoria contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano ha parlato anche del suo futuro, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina: “Il presidente Commisso è stato chiaro, pensiamo al finale di stagione e alle partite importanti e poi ci si vedrà in serenità, non abbiamo mai parlato di futuro, lo faremo a fine stagione e parleremo di tutto. Sono lusingato di queste notizie che arrivano ma io non ho mai sentito nessuno se non pensare al campo e agli impegni che ci aspettano, del futuro ne parleremo dopo”

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA