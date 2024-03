Italiano: “Nico ha chiesto il cambio ma ora sta bene, Arthur migliora. Rigori? In allenamento non sbagliano mai”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha presentato della sfida con il Maccabi Haifa anche ai microfoni di Sky, tornando sulla gara contro la Roma: “Abbiamo archiviato tutto, per forza. Domani abbiamo un altro impegno importante dove dobbiamo arrivare bene, le prestazioni ci sono, dobbiamo capire dove si sbaglia e in alcune occasioni potevamo ottenere di più. Non pensiamo più alla Roma, domani ci aspetta un’altra battaglia”.

Sulle condizioni di Arthur e Nico Gonzalez”Ha chiesto Nico il suo cambio, aveva avuto delle sensazioni non belle ed è stato giusto sostituirlo. Sta bene, ha recuperato ed è a disposizione. Arthur pian pianino sta migliorano, non era al 100% contro la Roma ma la caviglia sta molto meglio”.

Poi ha proseguito: “La pressione c’è sempre, ci si aspetta tanto e ci dobbiamo convivere, pensando all’obiettivo nostro, che è quello di ottenere il massimo. Abbiamo buttato via qualche punto in campionato e questo ci fa riflettere. Troppi calci di rigore falliti, ma siamo a marzo e siamo dentro a tutto. La stagione può diventare bella. Siamo in discussione, ogni giorno devo lottare con me stesso, per dimostrare alla società, ai giocatori e anche ai tifosi”.

Sul capitolo rigori: “Oggi siamo stati un’oretta per cercare di aggiustare questa nostra mancanza. Stiamo buttando troppi punti, i rigoristi li abbiamo, in allenamento non ne sbagliamo neanche uno ma la partita è diversa. Dobbiamo migliorare. Come convince la squadra a gestire la pressione sui rigori? È un gesto tecnico, una possibilità e un’opportunità. Dobbiamo gestire la pressione e dobbiamo essere concentrati al massimo. Penso sia anche frutto del caso, ne ha sbagliati due Nico Gonzalez che sembrava infallibile. Averne tanti è un vantaggio, dobbiamo continuare così e presto fermeremo questa emorragia che ci sta facendo perdere tanti punti”.

