Italiano: “Nico è guarito ma si è allenato solo 20 minuti. Non ho voglia di parlare di mercato adesso”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dall’Arabia alla vigilia della partita contro il Napoli della semifinale della Supercoppa Italiana. Queste le parole del tecnico della Fiorentina:

“Troppo tempo è passato dalla vittoria di campionato contro il Napoli, domani sarà tutta un’altra storia, si parte tutti dallo stesso obiettivo, quello di vincere la gara e andare in finale. Troveremo un Napoli diverso forte e campione d’Italia. Mi auguro che in questi giorni di averla preparata nel modo giusto, sappiamo di affrontare giocatori che sono campioni. Mi auguro di rimetterli in difficoltà come in campionato, in quel caso l’avevamo preparata molto bene.

Queste sono partite in cui abbiamo capito che vanno approcciate bene e con la massima attenzione, tutte le situazioni vanno affrontate con grande attenzione, dobbiamo giocare al massimo, un minimo errore ti fa perdere le partite. Arrivare in finale è un merito e si gioca per vincere, bisogna avere una testa diversa con un altro tipo di mentalità e attenzione. Nelle finali che abbiamo perso abbiamo trovato attaccanti cinici. L’esperienza ci insegna che un minimo errore ti fa perdere le partite. Abbiamo trovato strutture buone, si vede che vogliono portare un livello importante, siamo onorati di essere qui

Nico Gonzalez è guarito e questo ci fa un immenso piacere, ma si è allenato solo 20 minuti con la squadra, troppo poco per inserirlo e metterlo dentro. Anche Dodò ha iniziato un lavoro graduale, pian piano cercheremo di portare in condizioni tutti.

In quelle due finali siamo arrivati dopo un percorso straordinario contro due avversari forti come Inter e West Ham, abbiamo sbagliato qualcosina e sull’aspetto difensivo devi saper tenere botta perchè affronti squadre forti. Rispetto allo scorso anno c’è più attenzione, oltre all’aspetto tattico c’è anche una crescita individuale per evitare qualche errore che non ci ha fatto gioire. Domani affrontiamo il Napoli che schiera grandi campioni

Domani è una semifinale, è una gara secca ed è diversa dal passato. Dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati a farci giocare qualcosa di importante, la Fiorentina deve sempre giocare partite cosi importanti. In 90 minuti spesso si vedono partite diverse, figuriamoci a distanza di mesi da un’altra partita

Quest’anno abbiamo dimostrato crescita e maturità sotto tutti i punti di vista, abbiamo vinto partite in cui non abbiamo giocato benissimo grazie al lavoro della difesa che ha tenuto benissimo, anche grazie al nostro portiere. Questo ci ha portato ad essere quarti in classifica e davanti a tutte le competizioni. Per essere al top serve questo cinismo e più attenzione dietro. Per domani non c’è occasione migliore per far vedere tutto il nostro miglioramento

Noi siamo orgogliosissimi di stare qui con questi squadroni, non dobbiamo avere pressioni e giocare liberi di mente. Niente ci può far non pensare che quando torneremo a Firenze i nostri obiettivi devono cambiare, vediamo come andrà quando recupereremo le partite, siamo tutte li. Oggi concentriamoci a questo impegno. Noi ci teniamo a migliorare i piazzamenti di questi anni in campionato.

Ci sono stati risultati inaspettati, le due finali raggiunte, il primo anno essere andati subito in Europa, abbiamo valorizzato i ragazzi, ho dato la possibilità in primis a me stesso di crescere, progetto tecnico e risultati sono andati di pari passo. Essere qui è una soddisfazione enorme, siamo con i campioni d’Italia, i vice campioni d’Italia e i vice campioni d’Europa

“Non voglio parlare di mercato, oggi tutto bisogna fare tranne non pensare a questa competizione. Adesso voglio solo parlare dei giocatori che ho a disposizione e a queste partite”